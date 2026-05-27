看板猫が本になって登場 画像はイメージです 個人経営の書店が「本好きな人々」に愛される理由はたくさんありますが、そのなかでも「看板猫」の存在は大きな魅力だといえます。 カナダのレスブリッジにある「Analog Books」書店にも、有名な看板猫がいます。本棚の間から、あるいは差し込んでくる陽光を浴びながら客を迎える、おだやかな性格の元保護猫Hugoです。しかもこのたび、この猫は「出版界へのデビ