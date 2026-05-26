実業家の前澤友作氏が26日、自身のSNSを更新し、建造中だった超豪華ヨットが完成したことを伝えた。 【写真】胸躍る“ボートinボート”発進シーンを見てみたい！ 「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2ｍのメガヨットが遂に完成し航海に出ました。」と報告。「そして正式名をNAUSICAÄ（ナウシカ）と名づけました。」と明かした。 前澤氏は2025年8月のXで同船を発注していたことを明かしていた