MTA-H150XM Amazonのタイムセールで、タイガー魔法瓶の1.5Lステンレス水筒「MTA-H150XM」が通常価格5,610円のところ、15%OFFの4,789円で販売中だ。 MTA-H150XMは、片手で開けやすいワンタッチボタン式のステンレス水筒。Web限定モデル。蓋部分はパッキン一体型で持ち運びやすいスラントハンドルも備えており、手入れもしやすい。 容量1,200ml、1,000mlのモデルも同じく15%OFFでセール対象となってい