【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の西畑大吾と道枝駿佑が、音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth EDITION 13』（5月29日発売）の表紙・巻頭特集に登場することが発表された。 ■西畑大吾＆道枝駿佑、心から楽しそうになにわ男子を語る 2018年に関西ジュニア内で結成されたグループ・なにわ男子。そのメンバーに選ばれた西畑大吾と道枝駿佑。入所時期も歳も個性も違うふたりは、それまでまったく