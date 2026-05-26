西畑大吾＆道枝駿佑が顔を寄せ合って表紙に登場！“なにわ男子という人生”について語る2万字インタビュー掲載

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なにわ男子の西畑大吾と道枝駿佑が、音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth EDITION 13』（5月29日発売）の表紙・巻頭特集に登場することが発表された。

■西畑大吾＆道枝駿佑、心から楽しそうになにわ男子を語る

2018年に関西ジュニア内で結成されたグループ・なにわ男子。そのメンバーに選ばれた西畑大吾と道枝駿佑。入所時期も歳も個性も違うふたりは、それまでまったく異なる人生を歩んできたが、グループの結成をきっかけに、なにわ男子という人生を共に歩み出すこととなった。

ジュニアと呼ばれる時代から大切になにわ男子と向き合い、メンバー7人（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）と、“なにわ Family”の語源を持つ“なにふぁむ（なにわ男子のファンの名称）”とまっすぐ向き合い、なにわ男子のエンターテインメントを追求するふたり。結成から8年、2021年11月12日にシングル「初心LOVE（うぶらぶ）」でのCDデビューから5年。たくさんの葛藤を経験しながらも、彼らは多くの人々を笑顔に導いてきた。

そして今回、彼らは本当に心から楽しそうに、なにわ男子を語る。通算5枚目となるオリジナルアルバム『ND5』（5は5乗が正式表記）に込めた想いと、“なにわ男子という人生”について語った2万字インタビューは必見だ。

※メイン写真『Depth EDITION 13』表紙：なにわ男子・西畑大吾＆道枝駿佑

■ポール・マッカートニーのエンタメに迫る

1942年6月18日に、イギリスのリヴァプールに生まれたポール・マッカートニー。本名はジェイムズ・ポール・マッカートニー。15歳でジョン・レノンのバンドに加入した彼は、60年からビートルズとして活動し始め、62年に「ラヴ・ミー・ドゥ」でデビューを果たした。数多のヒット曲とともに世界的な名声を獲得したビートルズは、20世紀を代表する音楽グループとして多くのアーティストに影響を与え、デビューから半世紀以上が過ぎた現在も第一線で活躍を続け、今もなお世代を超え、その絶対的な個性は語り継がれている。

70年にソロデビューしたポール・マッカートニーは、ビートルズ解散後も精力的に活動し、81年までは自身のバンドであるウイングスでも活躍。今回は5月29日に届けられた最新音源『ダンジョン・レインの少年たち』を軸に、世界を魅了した“ポール・マッカートニーのエンターテインメントと、そのすべて”に迫る。

■書籍情報

2026.05.29 ON SALE

『Depth EDITION 13』



■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

なにわ男子

ALBUM『ND5』

2026.05.29 ON SALE

ポール・マッカートニー

ALBUM『ダンジョン・レインの少年たち』

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011

ポール・マッカートニー OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/paul-mccartney/

『Depth EDITION 13』の詳細はこちら

https://www.shinko-music.co.jp/item/pid1657470/