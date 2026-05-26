JR西日本は、人気の寝台特急「サンライズ瀬戸」（高松発）と「サンライズ出雲」（出雲市発）の東京行き（上り）について、一般発売（乗車日の1ヶ月前）よりも早く個室を確保できる特別プラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」を、日本旅行の「tabiwaトラベル」で5月27日(水)13時から発売します。対象となる出発日は2026年7月〜9月の週末および特定日で、夏休みや秋の連休の旅行に最適です。本記事では、激戦必至のプラ