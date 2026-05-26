JR西日本は、人気の寝台特急「サンライズ瀬戸」（高松発）と「サンライズ出雲」（出雲市発）の東京行き（上り）について、一般発売（乗車日の1ヶ月前）よりも早く個室を確保できる特別プラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」を、日本旅行の「tabiwaトラベル」で5月27日(水)13時から発売します。

対象となる出発日は2026年7月〜9月の週末および特定日で、夏休みや秋の連休の旅行に最適です。本記事では、激戦必至のプラチナチケットを「10時打ち」前に確保できる当プランの対象列車や個室の追加料金、「大人1名利用限定」など申し込み時の注意点も詳しく解説します。

人気寝台特急の指定席を一般発売前に確保！

日本唯一の定期寝台特急として根強い人気を誇る「サンライズ瀬戸・出雲」。特に夏休みなどの繁忙期には、いわゆる「10時打ち」でも指定券を取るのが困難になることで知られています。

今回JR西日本から発表された「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」は、1ヶ月前の一般発売よりも早く座席を確保できる嬉しいプランです。

対象列車と乗車プラン（2026年7月〜9月設定）

本プランは、高松駅発の「サンライズ瀬戸」と、出雲市駅発の「サンライズ出雲」が対象です。出発日は、2026年7月〜9月の金・土・日曜および特定日（7/20、8/13、9/21〜23）に出発する上り列車（高松〜東京、出雲市〜東京）です。※東京発および臨時列車の「サンライズ出雲92号」には設定がありません。

サンライズ瀬戸 乗車プラン

高松駅を21:26に出発し、車中泊を挟んで翌朝7:08に東京駅へ到着します。

乗車は高松駅、下車は東京駅に限られます。

基本旅行代金：ソロ利用時 2万9,000円（大人1名）

サンライズ出雲 乗車プラン

出雲市駅を18:57に出発し、車中泊を挟んで翌朝7:08に東京駅へ到着します。

乗車は出雲市駅、下車は東京駅に限られます（※臨時列車サンライズ出雲92号の設定はありません）。

基本旅行代金：ソロ利用時 2万9,500円（大人1名）

選べる4種類の個室プラン

本プランでは「シングルデラックス」「シングルツイン」「ソロ」「シングル」4種類の1人用個室から好みの座席を選択できます（いずれも個室寝台を1名で利用するため、子どもの利用はできません。詳しい参加条件は申込ページでご確認を）。「サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズ」が付いてくることもファンには見逃せないポイントです。

A寝台1人用個室（シングルデラックス）

広いベッド（1960mm×850mm）と洗面台・デスクを備えた、シャワーカード付きの豪華な個室です。

追加代金：瀬戸 1万800円増し / 出雲 1万円増し

B寝台1人用個室（シングルツイン）

天井が高く、上段に補助ベッド、下段にソファにもなるベッドを備えた個室です。本プランでは1名利用限定となります。喫煙室の設定となります。

追加代金：瀬戸 4,500円増し / 出雲 3,300円増し

B寝台1人用個室（ソロ）

部屋いっぱいがベッド（2階・禁煙室）となっているコンパクトな個室です。

追加代金：なし（基本旅行代金）

B寝台1人用個室（シングル）

ベッド（1960mm×700mm）やテーブルなどが使いやすくまとめられた標準的な個室です。喫煙室の設定となります。

追加代金：瀬戸・出雲ともに 1,500円増し

予約に関する注意事項

予約の際は、出発日の31日前までにオンラインで申し込みください。座席の希望（海側・山側など）は指定できず、全席指定となります。また、申し込みには「WESTER」の会員登録と、クレジットカードでの決済が必要です。なお、宿泊施設での宿泊プランは含まれておりません。

今年の夏は、寝台特急の心地よい揺れに身を任せながら、優雅な上京旅を計画してみてはいかがでしょうか。先行予約とはいえ、人気の個室は早々に完売することが予想されます。発売日の5月27日(水)13時に向けて、事前に「WESTER」会員登録を済ませ、万全の準備で「tabiwaトラベル」へアクセスしてください。憧れのサンライズエクスプレスで、思い出に残る上京旅を！

（写真：ninochan555 / PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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