LUMIX L10（シルバー） パナソニック株式会社は、6月18日（木）に発売予定のレンズ一体型カメラ「LUMIX L10」に関して、供給までに時間がかかる場合があると告知している。 同製品の予約受け付けを開始して以降、予想を大幅に上回る予約があったため、一部の購入者には発売日当日に手元に届かない場合があるとのことだ。 発売後に発送する今後の予約分に関しても、供給に時間がかかる可能性があるという。 LU