開催：2026.5.26 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 2 - 7 [レッズ] MLBの試合が26日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するレッズの先発投手はニコラス・ロドロで試合は開始した。 2回表、7番 スペンサー・スティア 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 NYM 0-1 CIN、ピッチ