2026年5月26日（火） MLB メッツ vs レッズ 試合結果
開催：2026.5.26
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 2 - 7 [レッズ]
MLBの試合が26日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。
メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するレッズの先発投手はニコラス・ロドロで試合は開始した。
2回表、7番 スペンサー・スティア 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 NYM 0-1 CIN、ピッチャー ノーラン・マクリーンがワイルドピッチでレッズ得点 NYM 0-2 CIN
3回表、3番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 NYM 0-3 CIN
4回表、7番 スペンサー・スティア 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 0-5 CIN、8番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 NYM 0-7 CIN
6回裏、4番 マーカス・セミエン 7球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-7 CIN
7回裏、1番 カーソン・ベンジ 8球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 2-7 CIN
試合は2対7でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのニコラス・ロドロで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで2勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-26 08:16:11 更新