開催：2026.5.26

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 2 - 7 [レッズ]

MLBの試合が26日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するレッズの先発投手はニコラス・ロドロで試合は開始した。

2回表、7番 スペンサー・スティア 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 NYM 0-1 CIN、ピッチャー ノーラン・マクリーンがワイルドピッチでレッズ得点 NYM 0-2 CIN

3回表、3番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 NYM 0-3 CIN

4回表、7番 スペンサー・スティア 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 0-5 CIN、8番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 NYM 0-7 CIN

6回裏、4番 マーカス・セミエン 7球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-7 CIN

7回裏、1番 カーソン・ベンジ 8球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 2-7 CIN

試合は2対7でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのニコラス・ロドロで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 08:16:11 更新