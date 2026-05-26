北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれました。いずれも起訴内容を認め、法廷では証拠として暴行時の音声も流れました。（山本記者）「法廷には被害者が暴行を受けている際に録音した音声が流れました」証拠として流れたのは、暴行時の生々しい音声でした。（川村葉音被告）「ふざけんな、調子のんなよ」（長谷知哉さん）「ごめんなさい、