韓国のスターバックス（スターバックスコリア）が実施した販促キャンペーンが、1980年の「5・18光州民主化運動（光州事件）」を冒とくしたとして批判を浴び、大規模な不買運動が広がっている。 スターバックスコリアの親会社オーナーが保守色の強い人物とのイメージが定着していることもあり、「政治的意図を持ったプロモーションではないか」との見方が拡大。会員カード