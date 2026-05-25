5月25日、サンロッカーズ渋谷は、滋賀レイクスから期限付移籍していた大庭圭太郎が、2026－27シーズンから完全移籍加入することを発表した。 23歳の大庭は、173センチ75キロのポイントガード。如水館高校から九州共立大学へ進学し、2023－24シーズンに茨城ロボッツの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。2024－25シーズンは滋賀の特別指定選手とし