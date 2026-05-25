お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、自身のYouTubeチャンネル『アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組』（略称：『渡部ロケハン』）で、悲願の地上波復帰にまつわる胸中を明かし、話題となっている。5月1日配信の100回めの動画で、渡部は同番組の1回めで訪れた “はじまりの地” である堀切菖蒲園でロケハン。訪れた居酒屋でスタッフから《地上波に戻ることにこだわりがある