お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、自身のYouTubeチャンネル『アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組』（略称：『渡部ロケハン』）で、悲願の地上波復帰にまつわる胸中を明かし、話題となっている。

5月1日配信の100回めの動画で、渡部は同番組の1回めで訪れた “はじまりの地” である堀切菖蒲園でロケハン。訪れた居酒屋でスタッフから《地上波に戻ることにこだわりがある？》と問われ、こう答えた。

「説明が難しいんだけど、そこブレたらもう終わりだなというか。『ネットだけでやっていきます、地上波に戻らずに配信だけでやりますわ』って舵を切っちゃったら、もう俺には未来がないと思っている」

2020年までの渡部は、人気番組『王様のブランチ』（TBS）の総合司会をはじめ、多数のレギュラーを抱える “テレビスター” だった。しかし――。

「2020年6月、『週刊文春』が六本木ヒルズの多目的トイレなどでの複数女性との不倫を報道し、渡部さんはそれまでの栄光を一瞬で失いました。しばらく雲隠れを続けていましたが、同年12月になってようやく記者会見し、『おおむね報道のとおりで最低な行為』と自白したことで再炎上。長期間の謹慎生活に突入しました。

そして、2022年2月、地方局での冠レギュラー番組『白黒アンジャッシュ』（チバテレビ）に出演し、芸能活動に復帰。同年11月にABEMA『チャンスの時間』に出演し、以降、準レギュラー的に出演しています。

全国放送については、2023年12月放送の『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）で覆面姿で登場しましたが、それを最後に出演はありません。現在はYouTubeチャンネルや講演会、セミナー、執筆活動などを精力的におこなっています」（芸能担当記者）

酒が回った芸人の告白はさらに続いた。

「地上波復帰にこだわる明確な答えもないんだけど…それが一番、世の中に許していただける近道のような気がしてる。もちろん、地上波に出たから許してもらえるとも思えないというのもわかる」

また、地上波の舞台に再び立つことが「世間様との距離を近づける」とも語った。

Xでは “復帰は無理” という声が根強いのだが、この4年間、体を張り続けた結果も少しずつ出てきているようだ。Xでは、

《今地上波に必要なのは無敵状態のアンジャッシュ渡部さんと千鳥の大吾さんの絡み》

《渡部ロケハンは1回は観てほしい！それでも渡部建さんがあまりな方は仕方がないけど…1度みてからもう一度判断してほしい》

などと、“今の渡部” を面白がっている視聴者も存在はするのだ。

「2025年7月に『1周回って知らない話』（日本テレビ）に出演した妻の佐々木希さんは、『まだ許していない。経過観察中で』と語り、家族からも距離を置かれているようです。

しかし、なりふり構わず地上波にこだわる姿を面白がっている人がいるのも事実。このまま地道に支持を広げていくことが唯一の道かもしれません」（前出・芸能担当記者）

一方、YouTubeは視聴者、スタッフ、スポンサーがいる限り「いつまでもやり続ける」とも語った。はたして渡部は今後どんな道を歩んでいくのか。