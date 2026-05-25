中国国営中央テレビ（CCTV）や人民日報などによると、歴史映画「澎湖海戦」の劇場公開日が7月25日に正式決定し、併せて新たな予告編が公開された。「澎湖海戦」は、清の康熙22年（1683年）に実際に起きた国家統一をかけた重要な戦いを描いた作品。1681年、台湾の権臣、馮錫範と劉国軒は監国の鄭克蔵を暗殺し、12歳の鄭克塽を新たな王として擁立した。これにより「分疆裂土」が加速。南東沿海地域に対する長期にわたる襲撃に