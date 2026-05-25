【モデルプレス＝2026/05/25】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のSHUNTO（シュント）とMANATO（マナト）が5月23日、グループでナビゲーターを務めるラジオ番組「MILLION BILLION」（J-WAVE／毎週土曜24時〜）に出演。グループ初のスタジアムライブを振り返る場面があった。【写真】BE:FIRST、初スタジアムライブのステージ衣装ショット◆SHUNTO＆MANATO、初のスタジアムライブ振り返るBE:FIRSTは、5月16・17