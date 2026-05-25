BE:FIRST・SHUNTO「珍しっ！と思った」初スタジアムライブのメンバー裏話 MANATOも「俺、頑張った」
【モデルプレス＝2026/05/25】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のSHUNTO（シュント）とMANATO（マナト）が5月23日、グループでナビゲーターを務めるラジオ番組「MILLION BILLION」（J-WAVE／毎週土曜24時〜）に出演。グループ初のスタジアムライブを振り返る場面があった。
【写真】BE:FIRST、初スタジアムライブのステージ衣装ショット
BE:FIRSTは、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにてグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。2日間で約10万人を動員し、約3時間にわたって全36曲を披露した。
今回、MANATOは「まだ疲れが溜まってるんですけど、36曲やってるんで」と話しつつ「僕らのキャリアの中でも1番大きい会場だったので、めちゃくちゃ気合い入ってましたね。結構時間がタイトだったんですけど、詰めるところは詰めて。夢のような時間でした。一瞬で終わってみたいな。内容がすごかったんで」と限られた準備期間でこだわり尽くしたライブを感慨深げに振り返った。
また、リスナーからの感想メールを紹介しながらライブを振り返ったSHUNTOは「1日目と2日目のおもろいのがね、1日目の方がミスが少なくて、2日目の方がバイブス高いっていう。どっちにもいいところがあるんだよね」と貴重な裏話を披露。「1日目はほぼ誰も多分ミスってないと思う」と話すと、MANATOは「ガチ！？」と驚き、SHUNTOは「珍しっ！と思ったもん」と振り返った。
すると、MANATOは「俺、頑張ったな〜」としみじみ。「俺、最終通しくらいで6個くらいミスしてるからね。歌詞とか」と告白し「歌詞がやばかったね。いや、歌割りかな？歌詞っていうより。いや、歌詞もやばかったか」と本音を漏らした。
2021年に7人組でデビューしたBE:FIRSTは、2025年11月8日に、RYOKI（リョウキ）の脱退を発表。6人体制となり、楽曲の歌割りやダンスフォーメーション、一部楽曲の歌詞を変えるなど、再編成を行っていた。
今回の2人のトークに、SNS上ではファンから「想像を絶する努力があったことが伝わる」「大変な苦労の中で熱狂のライブを届けてくれてありがとう」「スタジアムの感動をまだ覚えてる」「新歌詞に胸を打たれた」「一生忘れられない伝説のライブでした」「BSETYで幸せ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：J-WAVE
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◆SHUNTO＆MANATO、初のスタジアムライブ振り返る
BE:FIRSTは、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにてグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。2日間で約10万人を動員し、約3時間にわたって全36曲を披露した。
また、リスナーからの感想メールを紹介しながらライブを振り返ったSHUNTOは「1日目と2日目のおもろいのがね、1日目の方がミスが少なくて、2日目の方がバイブス高いっていう。どっちにもいいところがあるんだよね」と貴重な裏話を披露。「1日目はほぼ誰も多分ミスってないと思う」と話すと、MANATOは「ガチ！？」と驚き、SHUNTOは「珍しっ！と思ったもん」と振り返った。
すると、MANATOは「俺、頑張ったな〜」としみじみ。「俺、最終通しくらいで6個くらいミスしてるからね。歌詞とか」と告白し「歌詞がやばかったね。いや、歌割りかな？歌詞っていうより。いや、歌詞もやばかったか」と本音を漏らした。
◆BE:FIRST、2025年11月に6人体制に
2021年に7人組でデビューしたBE:FIRSTは、2025年11月8日に、RYOKI（リョウキ）の脱退を発表。6人体制となり、楽曲の歌割りやダンスフォーメーション、一部楽曲の歌詞を変えるなど、再編成を行っていた。
今回の2人のトークに、SNS上ではファンから「想像を絶する努力があったことが伝わる」「大変な苦労の中で熱狂のライブを届けてくれてありがとう」「スタジアムの感動をまだ覚えてる」「新歌詞に胸を打たれた」「一生忘れられない伝説のライブでした」「BSETYで幸せ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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