5月25日、シーホース三河は、石井講祐、須田侑太郎、長野誠史、久保田義章、西田公陽の5選手と契約継続を発表した。なお、石井と長野は3年間の複数年契約となり、須田は2024－25シーズンから、久保田と西田は2025－26シーズンから結んでいた複数年契約が継続となる形だ。 千葉県出身で現在38歳の石井は、182センチ85キロのシューティングガード。千葉ジェッツやサンロッ