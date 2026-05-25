サッカーのAFC U17アジアカップ決勝でU-17中国代表がU-17日本代表に敗れて準優勝に終わったことを受け、中国ではU-17中国代表を率いる日本人の浮嶋敏監督の責任を問う声が多数上がっている。23日（日本時間）に行われた決勝は、中国が自陣に引いて守備を固めるが、それを次々とこじ開けた日本が前半を3-0で折り返す。しかし、後半は反撃に出た中国のペースとなり、開始直後に1点を返すと78分にはペナルティーキック（PK）を決めて1