◆プレミアリーグ▽第３８節（最終節）リバプール１―１ブレントフォード（２４日、アンフィールド）全１０試合が一斉に行われ、日本代表主将ＭＦ遠藤航（３３）が所属するリバプールはホームでブレントフォードと対戦。２月１１日のサンダーランド戦で負傷した遠藤がこの最終戦でベンチ入り。Ｗ杯に招集された主将がギリギリでベンチ復帰を果たした。またクロップ政権時代から９年間に渡ってチームを牽引したエースのサラー