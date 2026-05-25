【その他の画像・動画等を元記事で観る】ラブライブ！シリーズの作品横断ユニット、AiScReam（アイスクリーム）による新曲「NEXT CARD」が配信開始となり、あわせてリリックビデオも公開された。国内外で大きな話題を呼び、社会現象的な注目を集めてきたAiScReamは、2026年4月より新メンバー2名を加えた4人体制へと移行。本作は新体制初の楽曲となっており、進化したAiScReamの新たな一手として、その動きに大きな注目が集まってい