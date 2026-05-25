世間を魅了する二つのドラマ今、話題のドラマといえば『銀河の一票』（関西テレビ）と『田鎖ブラザーズ』（TBS）の2作品だろう。前者は父親に絶縁された与党幹事長の娘・茉莉（黒木華）が、まったくの政治素人である元スマックのママ・あかり（野呂佳代）を擁立し都知事選に打って出るという内容で、後者は重大事件の時効が撤廃される直前に両親を殺害された警察勤務の兄弟（真＝岡田将生×稔＝染谷将太）が、自分たちで犯人を捜す