プレミアリーグ最終節（第38節）が24日に行われ、クリスタル・パレスとアーセナルが対戦した。15位クリスタル・パレスは、現在6試合勝ち星から遠のいているものの、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）で決勝へ進出している。一方、アーセナルはすでに22年ぶり14度目のプレミアリーグ制覇が決定。悲願のリーグタイトルの座を手にし、さらにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝も控えており、2冠の可能性を残している。