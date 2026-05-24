歌手でタレントの中川翔子さんが24日、コミックエッセーの発売記念イベントを開催。会場に集まった“ママ友”と子育ての悩みを共有し合ったほか、サプライズで実母・桂子さんが登場し、中川さんが涙を見せる場面もありました。中川さんは2025年9月に双子の男の子を出産。今回、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をマンガと文章でつづった『しょこたんの子育てクエストママLV.1』（宝島社）を出版しました。■「“抱っこしろ、