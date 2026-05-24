UCCジャパン株式会社は「UCCコーヒー博物館」を、2026年7月1日にリニューアルオープンすることを明らかにしました。6年ぶりとなる今回のリニューアルでは、これまでの展示を活かしながら、「コーヒーのテーマパーク」をコンセプトにした新たな展示エリアや体験コンテンツが設置予定となっています。同博物館の水川佐保さんが詳しい話をしてくれました。UCCコーヒー博物館がリニューアル「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に