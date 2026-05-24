最初に結論：手持ちライトと吊り下げライトに切り替えられて便利！記事の重要ポイント：1：スイッチで2通りの使い方を切り替えられる2：3面ライトは折りたたみ式で場所を取らない3：手持ちライトも吊り下げライトも実用的な明るさ手元に一台は常備しておきたい懐中電灯。光源にLEDを使用したものが明るく長寿命で人気ですが、ポケットに入る超小型タイプから遠方も明るく照らせる大光量タイプまで多種多様な製品があって選ぶのに迷