韓国の女性グループ・ＫＡＲＡの知英（ジヨン＝３２）が２３日、都内で単独ファンミーティング「隠れ絵探し」を開催した。イベントコンセプトは毎回、知英自らが考え今回は「探偵」を掲げた。ファンは事前に発表されたドレスコード「もし自分が犯人だったら？」をテーマに、思い思いのスタイルで会場へ駆けつけていた。知英はイベント前に、デイリースポーツの独占取材に応じ「私が『探偵』に扮（ふん）してステージを降りた