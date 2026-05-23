◆静岡県高校総体サッカー▽３回戦静岡学園７―０清水桜が丘（２３日、富士市立高グラウンド）３回戦７試合が行われた。静岡学園７―０で清水桜が丘に快勝した。初戦で沼津西から８ゴールを奪った攻撃陣が、この日も７得点と爆発した。波に乗せたのはＦＷ沢井翼（３年）だ。前半８分のショートコーナーから、ミドルシュートで先制点。さらに同終了間際にも、こぼれ球を突き刺して２戦連続の２得点だ。冬の新人戦はサイドハーフ