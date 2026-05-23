お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が23日、TOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜午後3時30分）に出演。綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」の撮影中、是枝裕和監督から唯一褒められたことを明かした。同作を手がけた是枝監督とともにゲスト出演。パーソナリティーの広瀬すずは、大悟の演技について「すごい新鮮でした。子どもと2人で歩いてる後ろ姿とか、子どもが走ってて、でもスピードを変えずに歩き続ける大悟