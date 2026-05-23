【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・愛美が企画する初の2MANライブ「AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』（ヨミ：アイミ プレゼンツ ツーマンライブショウ エーゲーム）」のキービジュアルが公開された。本公演は、愛美が自ら企画する初の2MANライブとして開催されるもので、2026年8月8日（土）・9日（日）の2日間にわたりヒューリックホール東京で開催予定。DAY1に田所あずさ、DAY2に相羽あいなが出演