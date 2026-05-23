愛美、初の企画ライブ「AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』」キービジュアル公開！田所あずさ・相羽あいなとの“対戦”を表現したビジュアルに

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声優アーティスト・愛美が企画する初の2MANライブ「AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』（ヨミ：アイミ プレゼンツ ツーマンライブショウ エーゲーム）」のキービジュアルが公開された。

本公演は、愛美が自ら企画する初の2MANライブとして開催されるもので、2026年8月8日（土）・9日（日）の2日間にわたりヒューリックホール東京で開催予定。DAY1に田所あずさ、DAY2に相羽あいなが出演する。

今回公開されたキービジュアルは、ライブタイトル『A-GAME』のコンセプトを体現した、ゲームの対戦画面を思わせるデザインが特徴。ビビッドなカラーリングの背景をベースに、4分割されたレイアウトの中に出演者それぞれの撮り下ろしビジュアルが配置されている。2MANライブならではの“対峙”や“競演”といったテーマを象徴するビジュアルとなっており、ゲームの世界観を思わせるポップでエネルギッシュなデザインが印象的だ。

なお、本公演ではグッズ付チケットも販売予定で、キービジュアルの公開にあわせて特典Tシャツのビジュアルも解禁となった。TシャツはDAY1・DAY2でそれぞれ異なるデザインとなっているため、ファンは是非ゲットしてほしい。

2日間限りのスペシャルライブ。キービジュアルの公開により、公演への期待がさらに高まりそうだ。

●イベント情報

AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』

DAY1：2026年8月8日(土) 開場18:00 / 開演19:00（予定）

出演：愛美・田所あずさ

DAY2：2026年8月9日(日) 開場16:00 / 開演17:00（予定）

出演：愛美・相羽あいな

会場：ヒューリックホール東京

チケット料金

・指定席 最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）

※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 前方席＋グッズチケット ￥18,000（税込）

※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 グッズ付きチケット ￥16,500（税込）

※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 一般チケット ￥11000（税込）

FC最速先行：4月28日(⽕)20:00〜5月24日(⽇)23:59

お申込みはこちら

・愛美 公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」最速先行

https://fanicon.net/ticket/7702

※愛美 公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」入会方法はこちら

https://fanicon.net/fancommunities/5037

・田所あずさ 最速先行

https://korone.fanbox.cc/posts/11809784

・相羽あいな 最速先行

https://hibikifan.com/contents/1069098

※受付開始・終了間際は、アクセスが集中し繋がりにくくなる場合もございます。

時間に余裕をもってお手続きください。

注意事項

※未就学児入場不可

※電子のみ・特典付チケットはバンドル券がございます。

※手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。

※ドリンク代別

お問い合わせ

ライブエグザム

https://www.liveexsam.co.jp/contact/

[主催] キングレコード

[後援] ブシロードムーブ

＜愛美 (ヨミ：あいみ)プロフィール＞



『探偵オペラ ミルキィホームズ』で声優デビュー。その後、メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」発のリアルバンド「Poppin’Party」のフロントメンバー・戸山香澄役（Gt./Vo.）として、声優・音楽活動の両面で精力的に活躍。2025年5月26日には、3度目となる日本武道館公演を満員にするなど、その存在感をさらに高めている。

また、『呪術廻戦』（小沢優子役）や『桃源暗鬼』（漣水鶏役）など、話題作への出演も続き、確かな演技力で注目を集める。2021年4月にはKING AMUSEMENT CREATIVEより、移籍第1弾シングル「ReSTARTING!!」を発売し、ソロアーティストとしての活動を再開。多方面でその才能を発揮し、活躍の幅を広げている。

＜田所あずさ (ヨミ：たどころ あずさ)プロフィール＞



「第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン〜次世代声優アーティストオーディション〜」グランプリ。人気作の吹き替えやアニメ・ゲームのCVを担当する一方、アーティストとしても5枚のアルバムと14枚のシングルをリリースし、アーティスト活動10周年を記念したベストアルバムも現在発売中で、ソロライブも精力的に行う。

＜相羽 あいな (ヨミ：あいば あいな)プロフィール＞



2016年より声優として活動。元女子プロレスラーという異色の経歴を持つ。 2016年11月に1stシングル「夢のヒカリ君のミライ」をリリース。2017年2月からは、「BanG Dream!」より「Roselia」ボーカル・湊友希那役としてライブ活動をスタート。

2025年には『Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」』にて、東京・大阪を含む5都市でのアジアツアーを行い、国内のみにとどまらず活躍の幅を広げている。

関連リンク

愛美オフィシャルサイト

https://www.aimi.info

田所あずさ 公式X

https://x.com/AzusaTadokoro

相羽あいな 公式X

https://x.com/aibaaiai