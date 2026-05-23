新たな大陸地溝帯が形成されている可能性があるというカフエ地溝帯南部の空撮画像/P. Vivien-Neal/Kalahari Geo-Energy & M. C. Daly/University of Oxford, UK（CNN）サハラ砂漠以南のアフリカは数百万年後に分裂する可能性があり、科学者らはこの地質学的プロセスが初期段階にあるのではないかとみている。この分裂は、タンザニアからナミビアまで延びる全長約2500キロの地溝帯の一部であるカフエ地溝帯に沿って起きるとみら