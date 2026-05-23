【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#55オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらないアルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『ジス・ボーイ』今回は「♪ツツツ・タツツ」というロッカバラードのリズムに乗って、ジョン、ポール、ジョージの見事なハーモニーを聴かせる2曲をご紹介。「ビートルズとは、つまるところコーラスグループである」という（暴）論を主張している本