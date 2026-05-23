【その他の画像・動画等を元記事で観る】奈川トモによる大人気ハートフルタヌキストーリー、『お前、タヌキにならねーか？』（comic POOL／一迅社刊）のTVアニメ化が決定した。監督は『キングダム』や『やくならマグカップも』の神谷 純、アニメーション制作は『あらいぐまラスカル』や『ちびまる子ちゃん』の日本アニメーションが務める。本作の魅力である人間とタヌキのあたたかいやり取りや、美しい世界観を最大限に表現してい