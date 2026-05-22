ダイセルが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、５月１２日の決算発表時には未定としていた２７年３月期の配当予想について、前期比１０円増の年７０円（中間・期末各３５円）とすると発表したことが好感されている。 同時に新たな中期戦略を発表し、最終年度である３１年３月期に売上高７５００億円（２７年３月期予想５９５０億円）、営業利益１０００億円（同４２５億円）を目指すとした。セルロ