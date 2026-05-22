会場は大勢の人でにぎわった 「おうろい」という方言が香川にあることを、地元で生まれ育った私はこのクラフトビールと出会うまで知りませんでした。少雨で水不足に悩まされ続ける香川で「恵みの雨」を意味する言葉を冠した「OHLOY BREWING（オーロイブルーイング）」の新しい醸造所が高松市牟礼町で完成間近となり、5月17日（日）にお披露目されました。（取材：グルメ情報番組「ヒルペコ」プロデュー