アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の藤井流星（３２）が２１日深夜、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜０時５５分）に、女優の志田未来（３３）とともにゲスト出演。立て続けに演じている「クズ男役」の影響で、私生活にまで?風評被害?が及んでいると明かした。番組では、女性を翻弄する「回避型男子」の生態を特集。志田が「旅先でお土産を買ってきてくれる男性にキュンとする」と語った流れで