米Rolling StoneとRolling Stone日本版の初コラボレーションによるデジタルカバーが実現。カバーストーリーは米Rolling Stoneを通じて世界へ配信され、XGは世界的なミュージック・マガジンの「顔」となった。Rolling Stone Japanでは、そのインタビューを日本語でお届けする。本記事は、6月25日発売の『Rolling Stone Japan vol.35』にも全12ページで転載され、WEB版とは別バージョンのメンバーソロカットも掲載される。大胆なアル