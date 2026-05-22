21日夕方、鹿角市花輪の民家近くの雑木林でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、21日午後6時10分ごろ、鹿角市花輪字新斗米の雑木林にクマ1頭がいるのを、家にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約30メートルで、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています。特に屋外での活動の際には