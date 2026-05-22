国民的ヒーロー・アンパンマンの劇場版最新作『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』が、6月26日より全国公開される。本作で、レッサーパンダの旅人・パンタンの声を担当する土屋太鳳が、大胆かつ繊細な演技を披露する本編アフレコ映像が解禁された。【動画】土屋太鳳による本編アフレコ映像1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『そ