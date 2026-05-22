2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決定。そして、仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開、今日22日から4DX上映がスターとする。オリコンニュースでは、葵るり子／仮面ライダーG6を演じるゆうちゃみにインタビューを実施。“仮面ライダーとなった”感想を聞いた。【動画】ゆうちゃみが映画初