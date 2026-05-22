予測市場の代表的な市場であるポリマーケットのロゴと表示画面。ブラウザーやアプリなどから簡単にアクセスできるある出来事が起こるかどうかに「イエス」か「ノー」かで答え、予想が当たったら仮想通貨で配当金を受け取ることができる「予測市場」。遊び半分で始まったものが、徐々に賭けの対象をエスカレートさせている。現実の出来事にまで影響を与えかねない危険な実態に迫った。【写真】日本語設定にしたポリマーケットの画面