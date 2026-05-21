◇セ・リーグヤクルト３―１巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルト・池山隆寛監督（60）は試合後、右ハムストリングの張りで途中交代した丸山和について「以前からずっと、彼の体調、状態を見ながらの出場だったんだけど。今日は山野投手っていうところで守り、外野の守備をね、重点というところで、スタートを決めたんだけど。長引かないことを祈りながら、しっかり、元々、そこはもう症状が出てるので、うまく起用していけ