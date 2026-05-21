「ほら、お茶ミルク 鉄観音烏龍茶＋ミルク」カネカのグループ会社であるカネカ食品は、茶系飲料「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズを5月11日出荷分から順次発売している。「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、パンと合うようにお茶とミルクのバランスを追求した「パン専用茶」。「パン好きの牛乳」の消費者の声から着想を得て、「パン食文化を、もっと拡げたい」という想