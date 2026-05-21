カネカのグループ会社であるカネカ食品は、茶系飲料「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズを5月11日出荷分から順次発売している。

「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、パンと合うようにお茶とミルクのバランスを追求した「パン専用茶」。「パン好きの牛乳」の消費者の声から着想を得て、「パン食文化を、もっと拡げたい」という想いから生まれた。



「ほら、お茶ミルク ルイボスティー＋ミルク」

「ほら、お茶ミルク」のフレーバーは、甘いパンと相性の良い「鉄観音烏龍茶＋ミルク」と、シンプルなパンの風味を引き立てる「ルイボスティー＋ミルク」の2種をラインアップする。

ミルクの配合率を51％にまで高めることで、牛乳由来の豊かなコクがしっかり感じられる一方で、お茶本来のすっきりとした後味も楽しめる仕上がりになった。お茶好きな人のパンの食事に心地よく寄り添う味わいになっている。

「ほら、お茶ミルク 鉄観音烏龍茶＋ミルク」は、香ばしく奥行きのある鉄観音烏龍茶に、ミルクのコクを合わせた。ミルクを51％配合することで、満足感のある口当たりでありながら、烏龍茶の効果によって後味はすっきりとなっている。パンと一緒に飲みやすい味わいに仕上げた。口の中を整えるようなさっぱり感があり、甘いパン等と合わせることで、パンのおいしさをより引き立てる。おすすめの食べ合わせは、メロンパン、ミルクフランスなど。

「ほら、お茶ミルク ルイボスティー＋ミルク」は、やさしく香るルイボスティーに、ミルクのまろやかさを加えた、柔らかな味わいのお茶ミルク。クセが少なく、バランスの取れた風味で、パンの味を邪魔せず、一体感のある口内マリアージュを楽しめる。シンプルなパンと合わせることで、素材の風味をじっくりと味わえる。おすすめの食べ合わせは、クロワッサン、塩パンなど。

［小売価格］各267円（税込）

［発売日］

ほら、お茶ミルク 鉄観音烏龍茶＋ミルク：5月11日（月）出荷分から

ほら、お茶ミルク ルイボスティー＋ミルク：6月予定

カネカ食品＝https://www.kanekashokuhin.co.jp