前橋市は２１日、水道整備課の職員が、２４６人分の個人情報が書かれた地図を紛失したと発表しました。 前橋市によりますと今月１５日、水道整備課の職員が、建物の解体工事現場で発生した水道管の破損事故に対応するため、Ａ３サイズの地図を６枚印刷し、紙のまま携帯し現場に向かいました。配管の位置などを確認するため、地図は折りたたんでポケットに入れていて、対応を終えた後に紛失に気づいたということです。 地図には