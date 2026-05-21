国が示した２０４０年の社会変化を見据えた高校教育改革の指針に合わせ、県は、４つの県立高校を拠点校としたグループを設け、最大６２億円の支援金を申請したと発表しました。 文部科学省は、２０４０年を見据えた高校教育改革として「Ｎ－Ｅ．Ｘ．Ｔ．ハイスクール構想」を掲げ、先行的に実施するパイロット校の創出を目指しています。２１日の会見で山本知事は、この構想にあわせ、４つの分野ごとの県立高