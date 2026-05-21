【モデルプレス＝2026/05/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月20日、自身のInstagramを更新。歩行者天国で撮影した街中ショットを公開し、話題を読んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女「銀座に女神いる」歩行者天国での街中ショット◆大谷映美里、歩行者天国での街中ショット公開大谷は「ホコ天ってなんかテンションあがるよね」とつづり、東京・銀座の歩行者天国で撮影し