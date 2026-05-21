【モデルプレス＝2026/05/21】女優の原日出子が5月21日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にあった物で作ったつまみを公開した。【写真】66歳ベテラン女優「盛り付けや器もおしゃれ」簡単に作ったおつまみ3品◆原日出子、冷蔵庫にあったもので簡単おつまみ原は「昨夜のおつまみ」と記し、スモークサーモン、アボカド、大葉のマリネ、エビとソーセージのケチャップ炒め、フランスパンが添えられたツナとクリームチーズ、ディルのリエ